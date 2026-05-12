종합특검, ‘노상원 수집소’ 제2하나원 현장검증

특검 “의료·생활시설 갖춰 장기간 구금 적합”

이미지 확대 노상원 전 국군정보사령관. 뉴스1

세줄 요약 노상원 수첩 속 2차 수집 장소 현장검증

화천 제2하나원, 장기 구금 가능성 확인

모의재판장까지 갖춘 구조로 판단

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3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 12일 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 구금을 위한 ‘수집 장소’로 언급된 강원 화천군 오음리 일대에 대한 현장 검증을 실시했다.특검은 이날 언론 공지를 통해 “금일 강원특별자치도 화천군 소재 제2하나원(북한이탈주민정착지원사무소 화천분소)에 대한 현장 검증을 실시했다”고 밝혔다.특검은 “피의자 노상원씨는 자신의 수첩에 이른바 ‘좌파 세력’을 수거한 뒤 수집소를 운용하는 계획을 적고, 제2하나원 인근 오음리 일대를 2차 수집 장소로 지정했다”고 밝혔다.특검은 현장검증 결과 제2하나원이 생활시설과 의료시설을 갖추고 있어 체포 대상자를 장기간 구금하기에 적합한 구조라고 판단했다. 그러면서 “모의재판장 시설이 있어 수거 대상자에 대한 재판까지 가능한 환경임이 확인됐다”고 덧붙였다.노 전 사령관은 수첩에 ‘차기 대선에 대비 모든 좌파 세력을 붕괴시킨다’며 수거 대상 명부를 작성하고 수거팀 구성, 수집소 운용 등 계획을 작성했다. 당시 2차 수집 장소로 지목한 곳이 제2하나원이 있는 오음리 일대다.특검은 지난 6일 ‘수집소’로 지목된 해병대 연평부대 수용시설을 점검하면서 해당 시설이 외부와 단절된 상태로 통제가 가능하고 다수의 인원을 장기간 감금할 수 있는 물적 요건을 갖췄던 것으로 확인했다고 설명했다. 지난 8일에는 중앙선거관리위원회 직원들의 구금 장소로 지목된 ‘수도방위사령부 벙커’에 대한 현장 검증을 벌였다.특검은 “인천 옹진군 연평면 시설물·서울 관악구 소재 시설물에 대한 검증결과와 더불어 다각적인 수사를 통해 노 전 사령관의 범죄 혐의를 입증해 나갈 예정”이라고 말했다.김주환 기자