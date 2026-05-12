해외 직구 화장품 증가, 안전성 확보에 중앙·지방정부 ‘공조’

직구 규모 3년 새 57.6% 증가·단속 2.2배 증가

지재처, 관계 부처·민간과 안전 검사 협력 체계

이미지 확대 서울 중구 명동 화장품 판매장의 외국인 관광객. 서울신문 DB

이미지 확대 화장품 안전 검사 모습. 대전시 제공

세줄 요약 해외 직구 화장품 급증, 안전성 점검 확대

중앙·지방정부 합동으로 위조 제품 차단 추진

중금속·제한 원료 검사로 소비자 보호 강화

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해외 온라인 플랫폼을 통한 화장품 ‘직구’(직접 구매)가 늘면서 중앙·지방정부가 소비자 안전에 팔을 걷어붙였다. 민관 협력으로 K-화장품의 인기에 편승한 위조 제품의 유통 차단에도 나선다.지식재산처는 12일 소비자 안전과 K-브랜드 신뢰도 유지를 위해 식품의약품안전처·관세청(청장 이명구), 민간 관련 협회 등과 합동으로 해외 직구 화장품 구매검사를 확대한다고 밝혔다. 화장품 해외 직구는 2022년 2675억원에서 지난해 4217억원으로 57.6% 증가했고 K-브랜드 위조 화장품 단속 건수는 2023년 1만 6774건에서 지난해 3만 6116건으로 2.2배 늘었다.식약처는 대한화장품협회·지식재산보호원 등과 협력해 올해 안전 검사를 지난해(1080건)보다 11.1% 증가한 1200건에 대해 진행할 예정이다. 앞서 정부는 세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 K-화장품의 지식재산권 보호와 위조 화장품 유통으로 인한 기업과 소비자의 피해를 예방하기 위해 올해부터 위조 의심 화장품을 검사 대상에 포함한 바 있다.검사 결과 위해 우려가 확인된 해외 직구 화장품은 통관 보류하고 판매 사이트는 차단할 방침이다. 특히 소비자가 경각심을 갖도록 식약처 누리집에 검사 결과를 공개하는 한편 피해 기업에 대해서는 해외 판매자에 대한 현지 대응(행정·형사 단속, 민·형사 소송 등)을 지원하기로 했다.대전보건환경연구원은 12월까지 해외 전자상거래 플랫폼을 통해 판매되는 화장품 150개를 선정해 중금속 안전성 검사에 나선다. 환경연은 지난해 ‘일상 공감’ 리서치에서 제기된 시민이 자주 구매하거나 안전성 우려가 큰 해외 직구 화장품(32개)을 수거해 유해 물질 검사를 실시한 바 있다. 올해는 시민 체감도를 높이기 위해 검사 규모와 분석 범위를 확대해 적합 여부를 분석할 계획이다. 검사 대상은 색조·기초·헤어 제품이며, 납·카드뮴·비소·수은·니켈·안티몬(Sb) 등 중금속 성분에 대한 정밀 분석을 실시한다.아울러 화장품 외국어 성분명을 ‘화장품 안전기준 등에 관한 규정’에 등재된 국내 사용 제한 원료 약 1000종과 전수 대조 분석해 적합 여부도 확인하기로 했다.정태영 대전보건환경원구원장은 “정확한 검사와 투명한 정보 제공을 통해 안전한 화장품 소비 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자