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부산시, 중동전쟁 피해 지역기업 지원 속도 낸다

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신정훈 기자
수정 2026-05-12 14:39
입력 2026-05-12 14:39
세줄 요약
  • 중동전쟁 장기화로 수출기업 피해 확대
  • 부산시, 긴급 수출 지원체계 가동
  • 바우처·물류비·전시회 지원 확대
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부산항 컨테이너
부산항 컨테이너 부산항 전경
<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>


부산시는 중동전쟁 장기화로 어려움을 겪는 수출기업을 지원하기 위해 집중 지원체계를 가동한다고 12일 밝혔다.

시는 우선 ‘현장 체감형 긴급 수출 지원체계’를 운영하고, 기업이 현장에서 체감할 수 있는 맞춤형 지원에 속도를 내기로 했다.

이를 위해 추가경정예산에 수출입 애로 중소기업 바우처 지원 8억9000만원, 해외 물류비 지원 4억5600만원, 해외전시회 참가 지원 12억8400만원 등을 추가 편성하는 등 지원 규모를 확대한다.

지원 규모 확대와 함께 지원 절차도 개선한다.

기존 월별 접수·심사 방식에서 벗어나 올해 전체 물량을 일괄 접수하는 방식으로 전환해 기업이 빠르게 지원받을 수 있도록 할 계획이다.

해외 물류비 지원사업 수혜 기업이 해당 사업으로 지원받지 않은 수출 건에 대해서는 수출입 애로 중소기업 바우처 사업의 물류비 지원을 추가 신청할 수 있도록 해 폭넓은 지원이 가능하도록 운영할 계획이다.

또 지자체 최초로 ‘원부자재 공동구매 지원사업’을 이달 중 본격 추진한다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “대외 리스크가 지속되는 상황에서 지역기업이 가장 어려움을 겪는 분야가 물류 분야”라며 “기업이 체감할 수 있는 지원이 신속하게 이뤄질 수 있도록 지원 속도와 규모를 동시에 강화하겠다”라고 전했다.

부산 신정훈 기자
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