[포토] 써레질하는 농부

1 / 4 이미지 확대 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.

강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.

강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10

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강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10

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10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다.온라인뉴스부