사회 [포토] 써레질하는 농부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/10/20260510800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-10 16:42 입력 2026-05-10 16:34 1/ 4 이미지 확대 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10 연합뉴스 이미지 확대 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10 연합뉴스 이미지 확대 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10 연합뉴스 이미지 확대 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다.강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다. 2026.5.10 연합뉴스 10일 강원 강릉시 구정면의 한 논에서 열린 강릉 학산오독떼기 모내기 시연 행사에서 학산오독떼기보존회원이 옛 방식의 모내기를 위해 소로 논바닥을 고르는 써레질을 하고 있다. 강원도 무형문화재 제5호 학산오독떼기는 농사의 능률을 높이고 피로를 잊기 위해 불렀던 농요다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 학산오독떼기는 강원도 무형문화재 몇 호인가? 제4호 제5호