사회 ‘감사하고 사랑합니다’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/07/20260507500169 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-07 15:10 입력 2026-05-07 15:10 이미지 확대 어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동화훼공판장 소매시장에 카네이션 등 꽃 상품이 진열돼 있다. 2026.5.7 이지훈 기자 어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동화훼공판장 소매시장에 카네이션 등 꽃 상품이 진열돼 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 날짜는 언제인가? 5월 7일 5월 8일