“멧돼지 3마리 돌아다녀요” 세종서 신고…소방당국, 도심서 2마리 사살

세 마리 출몰 다정동·새롬동·나성동 일대 누벼

이미지 확대 7일 세종 도심에 멧돼지 세 마리가 출몰하면서 소방 당국이 포획에 나섰다. 세종시 제공

세줄 요약 세종 고운동서 멧돼지 3마리 출몰 신고

다정동·나성동서 2마리 사살, 1마리 도주

인명피해 없으나 일부 시설 파손 발생

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세종 도심에서 출몰한 멧돼지 두 마리가 소방 당국에 의해 사살됐다.7일 세종소방본부에 따르면 이날 오전 1시 32분쯤 고운동 일대에 멧돼지 세 마리가 돌아다닌다는 신고가 접수됐다. 멧돼지가 다정동·새롬동·나성동 일대로 이동하면서 오전 7시까지 신고 건수는 7건에 달했다.경찰과 소방 당국은 등교 시간대 안전사고가 발생하지 않도록 인력을 투입해 포획에 나섰다. 소방 당국은 다정동 아파트 단지 인근서 한 마리를 사살했다. 이어 나성동 한 상가 지하 주차장에서 다른 한 마리를 확인해 출입구를 폐쇄한 후 지하 2층 승강기 주변에서 추가 사살했다. 나머지 한 마리는 도심지 밖으로 달아났다.멧돼지로 인한 인명피해는 없었으나 상가 지하 승강기 입구 자동문 등이 일부 파손됐다.소방 당국 관계자는 “멧돼지는 돌발 행동이 잦아 포획을 위해서는 유기적인 협력이 요구된다”며 “멧돼지를 발견하면 즉시 신고하고 직접 대응하는 것은 위험하다”고 말했다.세종 박승기 기자