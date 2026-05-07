부산·베트남 핵심거점도시 껀터, 경제협력 MOU

세줄 요약 부산시, 베트남 껀터시와 경제협력 MOU 체결

첨단산업·무역투자·교육연구 등 협력 확대

지역기업 아세안 진출 위한 교두보 마련

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시가 베트남에 지역기업의 동남아 시장 진출을 위한 전략적 교두보를 마련했다.부산시는 7일 베트남 껀터시와 경제협력 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 글로벌 사우스(Global South·비서구권, 개발도상국 또는 제3세계 국가를 통칭하는 용어) 시장 성장에 대응해 부산기업의 해외 진출 기반을 확대하기 위해 마련됐다.협약에 따라 두 도시는 첨단산업 협력, 무역·투자 활성화 및 기업 교류 확대, 교육·연구 및 인재 교류 등 다양한 분야에서 협력한다.부산시는 이를 통해 지역 기업의 아세안 시장 진출을 지원할 계획이다.껀터시는 베트남 남부 메콩델타 중심 도시로, 높은 성장 잠재력을 갖춘 핵심 거점 도시다.성희엽 시 미래혁신부시장은 “이번 협약은 정부의 글로벌 공급망 다변화 및 신흥시장 협력 확대 기조에 발맞춰 부산이 아세안 시장과의 전략적 협력을 선도하는 계기가 될 것”이라고 전했다.부산 신정훈 기자