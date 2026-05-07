메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

경부고속도로 칠곡물류IC 인근 사고…서울 방향 8㎞ 극심 정체

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김상화 기자
수정 2026-05-07 08:21
입력 2026-05-07 08:21
세줄 요약
  • 칠곡물류IC 인근 트레일러 중앙분리대 충돌
  • 반대편 서울 방향 넘어가며 4명 경상
  • 서울 방향 1·2차로 통제, 7~8㎞ 정체
이미지 확대
칠곡 사고현장. 경북소방본부 제공
칠곡 사고현장. 경북소방본부 제공


7일 오전 6시 58분쯤 경북 칠곡군 지천면 연화리 경부고속도로 칠곡물류IC 부근 부산 방향을 달리던 트레일러가 중앙분리대를 들이받은 뒤 반대편 서울 방향 도로로 넘어가는 사고가 났다.

이 사고로 지나가던 일부 차량에 파편이 튀는 등 4명이 경상을 입었다. 정확한 사고 차량 대수는 경찰이 파악 중이다.

경찰은 트레일러와 중앙분리대 구조물 파편을 수습하고 있어 서울 방향 편도 4차로 중 1·2차로를 통제하고 있다.

서울 방향 도로는 사고가 난 지점부터 7∼8㎞ 정도 극심한 정체를 빚고 있다.



경찰 관계자는 “운전 부주의로 인해 사고가 난 것으로 보고 있다”며 “정상 재개까지 최대 1시간 걸릴 것으로 예상된다”고 밝혔다.

칠곡 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
트레일러 사고의 원인으로 추정되는 것은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기