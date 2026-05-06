[포토] ‘평화의 소녀상’ 바리케이드 철거
수정 2026-05-06 10:41
입력 2026-05-06 10:41
세줄 요약
- 정의기억연대, 소녀상 바리케이드 철거 기념 행사
- 2020년 설치된 바리케이드, 철거 논의 본격화
- 경찰, 철거 뒤에도 인근 기동대 배치 예정
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시민단체 정의기억연대는 6일 정오 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열리는 1751차 ‘일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위’에서 평화의 소녀상을 둘러싼 경찰 바리케이드 철거를 기념하는 행사를 진행한다.
위안부 반대 단체들의 소녀상 옆 집회에 따라 2020년 6월 설치됐던 바리케이드는 지난 3월 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표가 사자명예훼손 등의 혐의로 구속된 이후 철거 논의가 본격화했다.
경찰은 바리케이드 철거 이후에도 인근에 기동대를 배치할 예정이다.
온라인뉴스부
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