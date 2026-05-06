[포토] ‘평화의 소녀상’ 바리케이드 철거

세줄 요약 정의기억연대, 소녀상 바리케이드 철거 기념 행사

2020년 설치된 바리케이드, 철거 논의 본격화

경찰, 철거 뒤에도 인근 기동대 배치 예정

1 / 3 이미지 확대 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 소녀상 앞에서 경찰 근무자가 평화의 소녀상을 둘러싸고 있던 바리케이드를 철거하고 있다.

시민단체 정의기억연대는 이날 정오 소녀상 인근에서 열리는 1천751차 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’에서 평화의 소녀상을 둘러싼 경찰 바리케이드 철거를 기념하는 행사를 갖는다. 2026.5.6

연합뉴스

이미지 확대 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 소녀상 앞에서 경찰 근무자가 평화의 소녀상을 둘러싸고 있던 바리케이드를 철거하고 있다.

시민단체 정의기억연대는 이날 정오 소녀상 인근에서 열리는 1천751차 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’에서 평화의 소녀상을 둘러싼 경찰 바리케이드 철거를 기념하는 행사를 갖는다. 2026.5.6

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이미지 확대 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 소녀상 앞에서 경찰 근무자가 평화의 소녀상을 둘러싸고 있던 바리케이드를 철거하고 있다.

시민단체 정의기억연대는 이날 정오 소녀상 인근에서 열리는 1천751차 ‘일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’에서 평화의 소녀상을 둘러싼 경찰 바리케이드 철거를 기념하는 행사를 갖는다. 2026.5.6

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시민단체 정의기억연대는 6일 정오 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열리는 1751차 ‘일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위’에서 평화의 소녀상을 둘러싼 경찰 바리케이드 철거를 기념하는 행사를 진행한다.위안부 반대 단체들의 소녀상 옆 집회에 따라 2020년 6월 설치됐던 바리케이드는 지난 3월 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표가 사자명예훼손 등의 혐의로 구속된 이후 철거 논의가 본격화했다.경찰은 바리케이드 철거 이후에도 인근에 기동대를 배치할 예정이다.온라인뉴스부