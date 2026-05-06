6년 만에 걷어낸 바리케이트...다시 만난 소녀상

세줄 요약 소녀상 주변 바리케이드 6년 만에 철거

정의연, 옛 일본대사관 인근 수요시위서 진행

경찰, 철거 뒤에도 기동대 배치해 안전 관리

이미지 확대 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

이미지 확대 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드 철거 퍼포먼스를 준비하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

이미지 확대 정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거한 후 환호하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자

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정의기억연대(정의연)가 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근에서 열린 제1751차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시위에서 소녀상 주변 바리케이드를 철거했다.일본군 위안부 피해자를 상징하는 ‘평화의 소녀상’을 둘러싼 바리케이드가 철거된 것은 약 6년 만이다. 바리케이드는 위안부 반대 단체들의 집회 과정에서 소녀상 훼손 우려가 제기되면서, 정의연의 요청에 따라 2020년 6월 설치됐다.경찰은 바리케이드 철거 이후에도 현장 안전 관리를 위해 인근에 기동대를 배치하는 등 필요한 조치를 이어갈 방침이다.홍윤기 기자