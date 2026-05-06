현대차 노사 임협 상견례… 노조, 기본급 14만 9600원 인상 요구

세줄 요약 현대차 노사, 2026년 임협 상견례 개최

노조, 기본급 인상·성과급·고용보장 요구

정년 연장·상여금 인상 등 요구안 포함

이미지 확대 현대자동차 노사. 서울신문DB

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현대자동차 노사가 6일 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 열고 올해 교섭을 시작했다.이날 상견례에는 최영일 현대차 대표이사, 박상만 전국금속노조위원장, 이종철 현대차지부 지부장을 비롯해 노사 교섭 대표 등 60여명이 참석했다. 이들은 올해 교섭 방향과 일정 등에 대한 의견을 나눴다.앞서 노조는 월 기본급 14만 9600원(호봉승급분 제외) 인상, 작년 순이익의 30% 성과급 지급, 인공지능(AI) 관련 고용 및 노동조건 보장 등을 담은 올해 임협 요구안을 사측에 보냈다.요구안은 완전 월급제 시행, 상여금 750%에서 800%로 인상, 노동 강도 강화 없는 노동시간 단축, 국민연금 수급 시기와 연동한 정년 연장(최장 65세), 신규 인원 충원 등도 담았다.한편 지난해 교섭은 노조가 3차례 부분 파업을 벌인 끝에 타결됐다.울산 박정훈 기자