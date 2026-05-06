경찰·노동부, ‘잠수함 화재’ HD현대중공업·해군 압수수색

세줄 요약 잠수함 화재 사망사고 관련 압수수색 진행

HD현대중공업·협력업체·해군 동시 수색

안전조치 이행과 책임 소재 확인 방침

이미지 확대 울산경찰청.

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경찰과 고용노동부가 지난달 잠수함 화재로 하청 근로자 1명이 숨진 사고와 관련해 6일 HD현대중공업과 해군 등을 동시에 압수수색 중이다.울산경찰청과 고용노동부 울산지청은 이날 오전 9시부터 경찰관·근로감독관 등 60여명을 HD현대중공업 울산 본사와 협력업체 사무실, 진해 해군잠수함사령부에 보내 압수수색을 진행하고 있다.경찰과 노동부는 HD현대중공업·협력업체 안전 관련 책임자들의 컴퓨터 등에서 계약 관련 자료, 작업 관련 서류, 화재 대피 조치 등 사고 예방을 위한 자료 등을 확보하고 있다. 또 해군잠수함사령부에서 창정비 관련 자료를 압수 중이다.양 기관은 이날 확보한 자료를 바탕으로 화재 당시 안전조치가 제대로 이행됐는지 등을 살피고 안전조치 의무 책임 소재 등에 대한 수사를 이어갈 예정이다.앞서 지난달 9일 오후 HD현대중공업 울산조선소에선 정비 중이던 해군 214급 잠수함 홍범도함에서 화재가 발생해 협력업체 소속 60대 여성 근로자 1명이 숨졌다.울산 박정훈 기자