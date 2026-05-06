한국행 유조선 홍해 통과…호르무즈 봉쇄 후 세 번째

2~3주 내 국내 원유 공급 예정

이미지 확대 호르무즈 해협 근처에서 대기하는 유조선과 화물선.

세줄 요약 호르무즈 봉쇄 뒤 홍해 통한 운송 지속

한국행 유조선 세 번째 안전 통과

2~3주 내 원유 200만 배럴 공급 예상

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중동 사태로 호르무즈 해협이 봉쇄된 후 홍해를 통한 원유 운송이 이어지고 있다.해양수산부는 6일 9시 기준 원유를 실은 유조선이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 이동중이라고 밝혔다. 지난달 17일과 이달 3일에 이어 세 번째다.홍해를 통과한 유조선은 사우디아라비아 서편 얀부항에서 원유를 선적했으며 2~3주 내 국내에 원유 200만 배럴을 공급할 것으로 예상된다.해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했다”며 “앞으로도 국내 원유수급 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김중래 기자