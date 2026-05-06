부산시, 공공시설 혼재한 사상역 ‘도시 비우기’…시민 중심 공간 혁신

세줄 요약 사상역 일대 도시 비우기 사업 착수

248개 공공시설물 정비·철거 계획

보행 폭 확대와 시민 중심 공간 재편

이미지 확대 부산시가 추진하는 사상역 ‘도시비우기 사업’의 사상역 5번 출구 주변 정비 대상 시설물. 부산시 제공

이미지 확대 도시비우기 사업을 완료한 뒤 사상역 5번 출구 앞 예상도. 부산시 제공

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부산시가 부산역에 이어 서부산 관문인 사상역에서도 불필요한 시설물을 철거 또는 정비해 공간을 시민 중심으로 혁신하는 ‘도시 비우기’ 사업을 시작한다.부산시는 7일부터 사상역 일원 도시 비우기 사업에 착공한다고 6일 밝혔다. 도시 비우기 사업은 ‘2028 세계디자인 수도 부산’의 핵심 가치인 도시공간의 질적 전환과 사람 중심 디자인을 현장에서 구현하는 사업이다. 주요 보행 불편 요소를 정비하고, 공공 공간의 활용도를 높이는 방향으로 추진한다.사상역 일원 도시 비우기 사업은 도시철도 사상역 주변 658m 구간을 대상으로 진행한다. 이 구간에 경찰청, 교통공사 등 25개 기관이 설치한 248개의 공공 시설물이 혼재돼 있다. 이 때문에 보행 불편을 초래하고, 도시 경관도 해친다는 지적이 지속해 나왔다.시는 관계기관과 함께 공공 시설물을 전수조사하고, 각 시설물의 기능을 다시 분석해 정비계획을 수립했다. 그 결과 248개 시설물 중 210개를 정비하기로 했다. 구체적으로 낡았거나 기능이 떨어진 시설물 147개를 정비하고, 불필요한 시설물 56개는 철거한다. 유사하거나 기능이 중복된 시설물 7개를 통합할 계획이다.이번 사업이 완료되면 화단, 자전거 보관대, 길말뚝(볼라드) 등 불필요한 시설물 때문에 보행 병목이 일어났던 도시철도 사상역 5번 출구부터 사상시외버스 터미널까지 구간 인도 폭이 7m에서 14m로 늘어난다.또 쓰레기 적치 등으로 활용도가 낮았던 사상역 3번 출구 공간을 정비해 쾌적한 보행 환경을 조성하고 도시 이미지 개선한다. 사상교차로 횡단보도 앞 보행 방해 요소인 원형 역사 급기환기구도 이전해 보행 안전성과 공간 활용도를 함께 확보한다. 사상역 6번 출구 앞 공공 공간은 시민이 머무르고 소통할 수 있는 ‘만남의 장소’로 재구성한다.시는 도시 비우기 사업을 ‘2028 세계디자인 수도 부산’을 준비하는 대표적 도시공간 혁신 사례로 보고 향후 부산 전역으로 확산할 계획이다.시 관계자는 “도시 비우기 사업은 불필요한 요소를 덜어내고 공간을 시민 중심으로 재편하는 것으로, 2028 세계디자인수도 부산의 핵심 전략이다. 사상역 일대를 시작으로 부산 전역의 도시공간을 혁신해 세계적 수준의 디자인 도시로 도약하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자