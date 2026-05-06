경북도, 올해 전기차 보급 역대 최대…추경으로 5000대 추가 확대

세줄 요약 전기차 보급 물량 5008대 추가 확대

국비 223억원 확보로 예산 1883억원 증액

하반기 물량 조기 공급과 차종별 재배분

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도는 고유가 등의 영향으로 전기차 수요가 증가함에 따라 올해 역대 최대 규모의 전기차를 보급한다고 6일 밝혔다.애초 1만 4539대이던 전기차 보급 물량을 1만 9547대로 5008대(전기 승용차 3971대, 전기 화물차 1037대) 늘린 것이다. 역대 최대 규모다.이는 2026년 정부 추가경정예산을 통해 전기자동차 보급을 위한 국비 223억원을 추가 확보함으로써 가능해졌다.이에 도의 올해 전기자동차 보급사업 예산은 1883억원으로 늘었다.이번 조치는 전기차 수요 증가에 선제적으로 대응해 도민들이 불편 없이 친환경 차를 구매할 수 있도록 지원하겠다는 의도에서다.최근 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 함께 2025년 보조금 종료 이후 대기 수요자 증가, 신규 수요자 증가, 3년 이상 된 내연기관차를 전기차로 전환할 경우 지원하는 전환지원금(130만원) 신설 등의 영향으로 연초부터 전기차 수요가 급증하고 있다.이러한 영향으로 도내 22개 시군 가운데 전기 승용차는 19개 시군, 전기 화물차는 16개 시군에서 1차 공고 물량이 조기 소진됐다.이에 도는 하반기 공고 예정 물량을 조기에 공급하고 차종별 출고 대기 및 접수 현황을 바탕으로 수요가 집중된 차종 물량을 확대할 계획이다.또 원활한 사업 추진을 위해 지방비 261억원을 추경에 편성할 계획이다.도내 전기차 등록 대수는 5만 683대로 전국 7위 수준이며, 충전 인프라는 1만 9904기가 설치돼 있다.이경곤 경북도 기후환경국장은 “전기자동차 보급 확대와 충전 인프라 확충을 통해 탄소중립 실현과 대기질 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안동 김상화 기자