동방신기 최강창민, 어린이날 맞아 삼성서울병원에 5500만원 기부

환아 병원비로 쓰일 예정

“밝고 건강한 미소 되찾길”

이미지 확대 삼성서울병원은 5일 동방신기 최강창민이 소아·청소년 환자 행복 기금으로 5500만원을 기부했다고 밝혔다. 삼성서울병원 제공

세줄 요약 어린이날 맞아 삼성서울병원에 5500만원 기부

소아·청소년 환자 치료·재활 지원 목적

크리스마스 기부 이어 꾸준한 나눔 행보

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그룹 동방신기의 최강창민(38)이 병실에서 어린이날을 맞는 환아들을 위해 삼성서울병원에 5500만원을 기부하며 따뜻한 온기를 나눴다.삼성서울병원은 5일 최강창민이 소아·청소년 환자 행복 기금으로 5500만원을 전달했다고 밝혔다. 기부금은 아동과 청소년 환자들이 경제적 어려움 속에서도 치료와 재활에만 전념할 수 있도록 병원비로 지원될 예정이다.최강창민은 “모든 아이가 가장 행복해야 할 어린이날에 병실에서 병마와 싸우며 힘든 시간을 보내고 있을 아이들에게 작은 힘이 되고 싶다”며 “아이들이 밝고 건강한 미소를 되찾아 자신의 소중한 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 미래를 진심으로 응원한다”고 전했다.그는 지난해 크리스마스에도 병원에 5000만원을 기부하며 “아이들의 웃음소리가 가득한 성탄절이 되길 바란다”고 전한 바 있다.최강창민은 앞서 초록우산어린이재단 1억원 이상 고액 기부자 모임인 ‘그린노블클럽’ 116호 회원으로 이름을 올렸다. 포항 지진 피해 아동 지원, 집중호우 피해 가정 지원, 취약계층 아동 건강 지원 등 도움이 필요한 곳에 꾸준히 나눔을 이어오고 있다.김우진 기자