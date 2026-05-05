어린이날 앞두고…대낮 공원서 놀던 2살 ‘묻지마 폭행’ 당해

세줄 요약 어린이날 앞 공원서 2살 아이 폭행

60대 남성 아동학대 혐의로 입건

경찰, 범행 동기와 경위 추가 조사

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어린이날을 하루 앞둔 지난 4일 공원에서 놀던 두살 아이가 성인 남성에게 ‘묻지마 폭행’을 당해 경찰이 수사에 나섰다.인천 부평경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 60대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 5일 밝혔다.A씨는 전날 오후 3시 55분쯤 인천 부평구 한 공원에서 두살 B군의 머리를 때린 혐의를 받고 있다. 장애가 있는 그는 비둘기를 쫓아 뛰어가던 B군의 뒤통수를 강하게 내리친 것으로 파악됐다.그의 폭행으로 B군이 넘어지면서 이마에 피멍이 드는 등 부상을 입었다.B군 부모는 사회관계망서비스(SNS)에 “평소 좋아하던 공원에서 천진난만하게 웃던 아이가 일면식도 없는 성인 남성에게 폭행당했다”며 “어린이날인데 평생 잊지 못할 악몽이 시작됐다”고 토로했다.이어 “가해자가 조사를 마치고 귀가한 상황이라고 하는데, 동네에 언제 나타날지 몰라 가족이 집 밖으로 나가지 못하고 있다”고 덧붙였다.A씨는 B군의 아버지에게 붙잡혀 경찰에 인계됐다. 경찰은 그를 상대로 신원 확인 등 1차 조사를 끝내고 귀가 조치했다.경찰 관계자는 “조만간 A씨를 다시 불러 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사할 방침”이라고 말했다.강남주 기자