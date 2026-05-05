광주은행, KIA 타이거즈 ‘V13’ 염원 기원 이벤트

제휴카드 이용 고객에 ‘스카이박스’ 경품

이미지 확대 광주은행이 KIA 타이거즈의 통산 13번째 한국시리즈 우승(V13)을 기원하는 고객 참여 이벤트를 선보였다. 광주은행 제공

세줄 요약 광주은행, KIA V13 응원 이벤트 시작

기아챔피언스카드 이용 고객 대상 혜택

스카이박스·어센틱 모자 추첨 제공

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광주은행이 프로야구 KIA 타이거즈의 통산 13번째 한국시리즈 우승(V13)을 염원하는 고객 이벤트를 마련해 눈길을 끌고 있다.광주은행은 KIA 타이거즈의 승리를 기원하고 제휴카드 이용 고객에게 혜택을 제공하기 위해 ‘다시, 뜨겁게 기아챔피언스카드와 함께’ 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.이번 행사는 오는 7월 31일까지 3개월간 이어진다. 이벤트 대상은 ‘기아챔피언스카드(신용)’와 ‘기아챔피언스 체크카드’를 사용하는 고객이다.광주은행은 이용 실적과 사용처에 따라 총 세 가지 형태의 경품 추첨을 진행한다. 이번 경품 중 ‘스카이박스 이용권’이 눈길을 끈다.국내외 가맹점에서 이벤트 기간 내 100만 원 이상 이용한 고객 중 1명을 추첨해, 최대 18명이 동시에 입장해 경기를 관람할 수 있는 광주-기아챔피언스필드 스카이박스 이용 기회를 제공한다.또한, 30만 원 이상 이용 고객 중 30명을 추첨해 선수들이 실제로 착용하는 것과 동일한 ‘어센틱 모자’를 증정한다.광주은행 관계자는 “KIA 타이거즈 팬들에게 야구 관람의 즐거움과 더불어 풍성한 카드 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 기획했다”고 말했다.광주 서미애 기자