사회 [포토] 5월의 눈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/04/20260504800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-04 10:19 입력 2026-05-04 10:19 1/ 6 이미지 확대 5월의 눈 소식강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길 일원에 눈이 쌓여 있다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 5월의 깜짝 눈 소식강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길에서 한 탐방객이 눈을 찍고 있다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 5월의 눈 소식강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길 일원에 눈이 쌓여 있다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 추워요강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길에 핀 노랑제비꽃 위로 눈이 쌓여 있다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 추워요강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길에 핀 얼레지꽃 주위로 눈이 쌓여 있다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 5월의 눈 소식강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길 일원에 눈이 쌓여 있다. 2026.5.4 연합뉴스 강원 산지에 눈이 예보된 4일 평창군 발왕산 천년주목숲길 일원에 눈이 쌓여 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 보도하는 주요 기상 현상은? 강설 강우