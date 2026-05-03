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[포토] 봄비와 청보리밭

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수정 2026-05-03 17:37
입력 2026-05-03 17:37
세줄 요약
  • 비는 오전까지 이어지고 낮부터 차차 개
  • 중부 지방 돌풍·천둥·번개 동반 가능
  • 강원 산지 비 또는 눈, 1~3㎝ 적설
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월요일인 4일은 비가 그치고 낮부터 차차 맑아지겠다.

전날부터 내린 비는 새벽까지 수도권과 충남권, 전라권에, 오전까지 충북에, 낮까지 강원도와 경북 북부에서 계속되겠다. 강원 산지에는 비 또는 눈이 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼30㎜, 강원도와 충북 10∼40㎜, 대전·세종·충남과 광주·전남·전북 5∼30㎜, 대구·경북 5∼30㎜다.

강원 산지에는 1∼3㎝의 눈이 쌓이겠다.

오전까지 중부 지방에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 7∼12도, 낮 최고기온은 16∼21도로 예보됐다.



청정한 북서 기류가 유입되면서 대기질이 청정하고 미세먼지 농도 역시 ‘좋음’ 수준이겠다.

온라인뉴스부
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