태국서 송환된 마약 공급책 구속…법원 “도주 우려”

박왕열에 100억 대 필로폰 등 공급 혐의…일부 인정·연관성은 부인

이미지 확대 박왕열에게 필로폰 등 마약류를 공급한 혐의를 받는 최모(51) 씨가 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기남부경찰청 마약ㆍ국제범죄수사대에서 나오고 있다.[연합뉴스]

세줄 요약 태국서 강제 송환된 마약 공급책 구속

100억 원대 필로폰 밀반입·유통 혐의

법원, 도주·증거 인멸 우려 판단

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박왕열에게 필로폰 등 100억 원대 마약류를 공급한 혐의로 태국에서 강제 송환된 마약 공급책이 구속됐다.수원지법은 3일 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 최모(51)씨에 대해 구속영장을 발부했다. 법원은 도주와 증거 인멸 우려가 있다고 판단했다.최 씨는 이날 영장실질심사에 출석하면서 취재진 질문에 답하지 않았다. 경찰 조사에서는 일부 다른 마약 혐의는 인정했지만, 핵심 수사 대상과의 연관성은 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 태국에서 압수한 휴대전화 13대 등에 대해 디지털 포렌식을 진행하며 증거 분석에 집중하고 있다.최 씨는 2019년부터 필로폰 22kg 등 약 100억 원 규모의 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받고 있다. 텔레그램에서 여러 활동명을 사용하며 유통망을 운영한 것으로 조사됐다.경찰은 구속된 최 씨를 상대로 거래 규모와 범죄 수익을 확인하는 한편, 여권법 위반 혐의 등도 함께 수사할 계획이다. 태국 내 마약 생산 거점 여부에 대해서도 공조 수사를 이어갈 방침이다.경찰은 앞서 해외에서 송환된 관련 인물 수사 과정에서 최 씨를 공급책으로 특정하고 행적을 추적해 왔다. 이후 태국 당국과 공조해 현지에서 검거한 뒤 국내로 압송했다.한상봉 기자