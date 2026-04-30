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[포토] 경복궁서 추억 만들기 ‘찰칵’

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수정 2026-04-30 16:17
입력 2026-04-30 16:17
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일본 골든위크(4월 29일∼5월 6일)와 중국 노동절 연휴(5월 1~5일)가 겹치는 5월 황금연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다.



문화체육관광부에 따르면 이번 연휴 기간 일본인 관광객은 8만∼9만명, 중국인은 10만∼11만명이 한국을 찾을 것으로 전망된다.

온라인뉴스부
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