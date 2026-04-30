사회 [포토] 경복궁서 추억 만들기 ‘찰칵’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/30/20260430800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-30 16:17 입력 2026-04-30 16:17 1/ 8 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객이 사진 찍을 준비를 하고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 연휴를 앞둔 30일 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 2026.4.30 연합뉴스 이미지 확대 일본 골든위크(4월 29일∼5월 6일)와 중국 노동절 연휴(5월 1일∼5일)가 겹치는 5월 황금연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 30일 문화체육관광부에 따르면 이번 연휴 기간 일본인 관광객은 8만∼9만명, 중국인은 10만∼11만명이 한국을 찾을 것으로 전망된다. 2026.4.30 연합뉴스 일본 골든위크(4월 29일∼5월 6일)와 중국 노동절 연휴(5월 1~5일)가 겹치는 5월 황금연휴를 앞둔 30일 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 시간을 보내고 있다. 문화체육관광부에 따르면 이번 연휴 기간 일본인 관광객은 8만∼9만명, 중국인은 10만∼11만명이 한국을 찾을 것으로 전망된다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 5월 황금연휴 기간 한국 방문 예상 외국인 관광객 수는? 18만~20만명 15만~17만명