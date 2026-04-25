사회 2026 태안국제원예치유박람회 개막식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/25/20260425500048 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-25 21:24 입력 2026-04-25 21:08 이미지 확대 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 김태흠 충남도지사, 김선규 호반그룹 회장 및 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 김태흠 충남도지사, 김선규 호반그룹 회장 및 내빈과 행사 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 태안 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 태안국제원예치유박람회 개막식이 열린 곳은? 꽃지해안공원 안면도자연휴양림