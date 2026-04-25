2026 태안국제원예치유박람회 개막식

이미지 확대 25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 김태흠 충남도지사, 김선규 호반그룹 회장 및 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자

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25일 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 김태흠 충남도지사, 김선규 호반그룹 회장 및 내빈과 행사 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.태안 도준석 전문기자