사찰림, 보존을 넘어 지속 가능한 ‘자산’으로

산림청, 공익적 가치 증진과 재난 대응 체계 구축

이미지 확대 사찰림과 화재 예방을 위한 벌채. 서울신문 DB

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전통 사찰과 사찰림을 지속 가능한 자산으로 활용하는 방안이 추진된다.산림청은 23일 생물다양성이 풍부해 기후 위기 시대의 핵심 자산으로 평가받는 사찰림의 보전과 공익적 가치 증진을 위한 실태조사 및 보전 연구를 확대 추진한다고 밝혔다. 전국 553개 사찰이 보유한 사찰림은 여의도 면적(290㏊)의 293배인 약 8만 5000㏊로, 사찰 1곳당 155㏊를 보유하고 있다. 이는 국내 개인 산주 평균(1.9㏊) 대비 82배 많다.산림청은 최근 4년간(2022~2025년) 합천 해인사와 순천 송광사 등 20곳의 사찰림을 조사 완료한 데 이어 올해는 영동 영국사와 강릉 보현사 등 10곳을 추가 조사할 계획이다.사찰림의 생태적 가치를 과학적으로 분석해 ‘산림유전자원보호구역’ 등 법적 보호구역으로 지정하고 산림 공익가치 ‘보전지불제’ 등을 적용해 체계적으로 관리할 예정이다.또 소나무재선충병과 산불 등 산림 재난에 대한 대응 체계도 강화한다. 사찰림은 주요 문화재 접경지에 위치한 곳이 많아 병해충 방제와 산불방지의 핵심지역이다. 산림청과 지자체는 데이터를 활용해 우량 소나무 군락지 등을 재난으로부터 사전에 보호하기 위한 정밀 예찰 및 공동 대응 체계를 가동하기로 했다.박영환 산림청 산림환경보호과장은 “사찰림은 사유지인 동시에 천 년을 이어온 국가적 공공 자산”이라며 “실태 조사를 거쳐 보호구역 편입과 보전지불제와 같은 지원책을 연결해 지속 가능한 보전 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자