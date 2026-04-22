[포토] 철쭉 사이로

1 / 7 이미지 확대 부산 백양산 철쭉 사이로 22일 부산 부산진구 백양산 정상 부근에 조성된 철쭉 군락지를 찾은 시민들이 활짝 핀 꽃을 감상하며 걷고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 부산 백양산 ‘철쭉 나들이’ 22일 부산 부산진구 백양산 정상 부근에 조성된 철쭉 군락지를 찾은 시민들이 활짝 핀 꽃을 감상하며 걷고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 부산 백양산 철쭉 사이로 22일 부산 부산진구 백양산 정상 부근에 조성된 철쭉 군락지를 찾은 시민들이 활짝 핀 꽃을 감상하며 걷고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 부산 백양산 철쭉 보러오세요. 22일 부산 부산진구 백양산 애진봉 부근에 조성된 철쭉 동산에 철쭉이 만개해 장관을 이루고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 부산 백양산 철쭉 사이로 22일 부산 부산진구 백양산 정상 부근에 조성된 철쭉 군락지를 찾은 시민들이 활짝 핀 꽃을 감상하며 걷고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 부산 백양산 ‘철쭉 나들이’ 22일 부산 부산진구 백양산 정상 부근에 조성된 철쭉 군락지를 찾은 시민들이 활짝 핀 꽃을 감상하며 걷고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 부산 백양산 철쭉 만개22일 부산 부산진구 백양산 애진봉 부근에 조성된 철쭉 동산에 철쭉이 만개해 장관을 이루고 있다. 부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다. 2026.4.22



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22일 부산 부산진구 백양산 정상 부근에 조성된 철쭉 군락지를 찾은 시민들이 활짝 핀 꽃을 감상하며 걷고 있다.부산진구는 1990년 12월 발생한 대형 산불로 민둥산이 된 백양산 정상 부근에 2007년부터 매년 산철쭉을 심었고, 현재 약 23만 본의 철쭉이 심어진 꽃동산으로 꾸며졌다.온라인뉴스부