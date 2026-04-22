‘필리핀 마약총책’ 박왕열 송환 두 달 만에 구속기소…필로폰 4.1kg 밀수 혐의 추가

이미지 확대 이른바 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열 씨가 지난 2월 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 연합뉴스 제공

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필리핀 교도소에서 국내로 마약 밀수와 유통을 지휘한 총책 이른바 ‘마약왕’ 박왕열이 국내 송환 이후 약 두 달 만에 재판에 넘겨졌다.마약범죄 정부합동수사본부(본부장 김봉현)는 박왕열을 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 22일 구속기소했다고 밝혔다.박왕열은 2020년 필리핀과 멕시코에서 4회에 걸쳐 필로폰 317g을, 2024년 6월엔 ‘흰수염고래’라 불리는 자신의 외조카와 공모해 필리핀에서 필로폰 1482g을 들여온 혐의를 받는다.그는 남아프리카공화국에서도 필로폰 3079g을 밀수하고, 인천에 숨긴 엑스터시 1575정과 코카인, 필로폰, 합성대마 등을 다른 인물들을 통해 수수한 것으로도 조사됐다.박왕열은 이른바 ‘던지기 수법’으로 서울과 부산, 대구 일대에 마약을 보관해 관리한 것으로 조사됐다.이번 1차 기소는 한국과 필리핀 간 범죄인인도조약에 따른 임시인도 승인 대상 범죄사실에 한해서만 우선 이뤄졌다.합수본은 추가 수사를 통해 박왕열이 지난해인 2025년에도 필로폰 4.1kg을 추가로 밀수했고, 송환 직전인 2026년 1월에도 필로폰 300g을 밀수할 계획을 짰던 사실도 새로 확인했다.또 박왕열의 공범인 외조카를 비롯한 박씨와 연계된 유통조직의 총책 3명 등 4명에 대해 필리핀 수용시설에서 조사에 나서 마약 밀수·유통 등 범행을 밝혀내고 이에 쓰인 휴대전화 5대를 확보했다.다만 박왕열의 추가 범행과 경찰에서 송치된 범행 중 일부는 필리핀에서 그를 송환받을 당시 적시한 임시 인도 대상 범죄사실에 포함되지 않아 1차 기소 대상에서 제외됐다.안승순 기자