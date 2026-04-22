서울숲~성수잇는 초대형 정원! 최장·최대 서울국제정원박람회 5월 개막

5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲 일대

이미지 확대 서울 성동구 성수동 에스팩토리에 조성된 선형정원.

서울시 제공

이미지 확대 황지해 작가의 호반건설 기업동행정원 ‘왕관의 수줍음’(크라운 샤이니스·Crown Shyness).

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올 5월 서울시내에 대형 정원이 생긴다. 시는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲 일대에서 ‘2026 서울국제정원박람회’를 연다고 22일 밝혔다.이번 정원박람회는 역대 최대 규모 행사로 최장기간인 180일간 진행한다. 순수 조성면적만 9만㎡로 2024년 뚝섬한강공원(1.2만㎡), 2025년 보라매공원(2만㎡)에서 열렸을 때보다 크다. 메인 행사장인 서울숲을 포함해 인근 한강, 성동구와 광진구까지 약 10㎞ 구간이 선형정원으로 연결된다.정원은 서울숲에 131개, 서울숲과 맞닿은 한강 둔치에 6개, 성수동·건대입구 일대 도로 및 골목에 선형정원과 매력정원 30개 등 총 167개다.이번 행사는 기업·기관이 참여한 기부정원이 확대된 점이 특징이다. 대우·GS·호반·계룡건설, 아이파크(IPARK)현대산업개발, 서울주택도시개발공사 등 주요 건설사가 참여한다. 호반건설은 세계적 정원작가인 황지해가 ‘왕관의 수줍음’(크라운 샤이니스·Crown Shyness)이라는 작품으로 참여한다. 호반건설은 지난 1월 시와 업무협약(MOU)을 체결하고 성동구 서울숲 잔디광장 일원에 기업동행정원을 조성했다.시는 이번 박람회로 정원문화를 전국에 알리기 위해 충청남도와 손을 잡았다. 시는 이날 서울국제정원박람회와 ‘2026 태안국제원예치유박람회’의 성공적 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 오는 25일부터 충남 태안에서 열리는 박람회와 정원박람회를 연계해 태안 안면도의 바다와 숲에서 시작된 ‘원예·치유’의 물결이 서울 도심까지 이어지도록 한다는 구상이다.오세훈 서울시장은 “역대 최대 규모로 조성된 정원이 시민의 일상을 치유하는 도심 오아시스가 되길 바란다”며 “태안과의 상생에 더해 풍성해진 이번 서울숲 정원박람회 행사가 천만 방문객을 넘어 세계인의 사랑을 받는 ‘정원도시 서울’의 새로운 이정표가 되길 기대한다”고 말했다.송현주 기자