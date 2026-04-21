“창피해서 어떻게 쓰냐” 과즙세연에 화장품 광고 맡겼다가…충성고객 ‘실망’

이미지 확대 여성 소비자들의 지지를 받아온 화장품 브랜드 ‘시드물’이 BJ(인터넷 방송 진행자) 과즙세연(본명 인세연)과의 협업 세트를 출시했다가 논란이 일자 하루 만에 사과했다. 사진은 과즙세연이 자신의 유튜브 영상을 통해 시드물과의 협업 소식을 알리는 모습. 유튜브 ‘과즙세연’ 캡처

이미지 확대 여성 소비자들의 지지를 받아온 화장품 브랜드 ‘시드물’이 BJ(인터넷 방송 진행자) 과즙세연(본명 인세연)과의 협업 세트를 출시했다가 논란이 일자 하루 만에 사과했다. 엑스(X) 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여성 소비자들의 지지를 받아온 화장품 브랜드 ‘시드물’이 BJ(인터넷 방송 진행자) 과즙세연(본명 인세연)과의 협업 세트를 출시했다가 논란이 일자 사과했다.21일 시드물은 공식 네이버 카페를 통해 “최근 진행된 외부 협업 이벤트 관련해 사과드린다”며 “이번에 진행된 세트 구성 관련해 시드물이 지향해 온 가치와 고객 여러분의 신뢰를 저버리는 미흡한 판단이 있었다”고 밝혔다.앞서 지난 19일 시드물은 “과즙세연님이 직접 구매해 사용하던 시드물 제품을 유튜브에서 추천했고, 그 진심 어린 후기에서 시작돼 이번 4종 스페셜 기획 세트가 탄생했다”며 ‘과즙세연 4종 기획 세트’를 공개했다.과즙세연 역시 자신의 유튜브 채널에 “제가 진짜 애용하고 좋아하는 시드물과 협업하기로 했다”며 시드물 광고 영상을 올렸다.그러나 이러한 사실이 알려지자 온라인상에서는 부정적인 여론이 들끓었다. 특히 주 고객층이 여성인 브랜드가 노출 위주의 방송으로 수익을 얻어온 인물을 모델로 내세운 것은 브랜드 정체성과 맞지 않는다는 지적이 쏟아졌다.소비자들은 “주 고객층이 여성이면서 여성 성상품화에 앞장서는 BJ를 기용하느냐”, “음지 활동으로 돈을 버는 인물을 내세워 여성들의 지갑을 열려고 했다는 사실에 배신감이 든다”, “창피해서 어떻게 쓰냐”, “어디 가서 추천도 못 하겠다” 등의 반응을 보였다.일각에서는 “시드물 사려고 장바구니에 담아뒀지만 이번 기회로 안 쓰게 될 것 같다” 등 불매 운동 움직임도 보였다.사태가 악화하자 시드물은 전날 해당 기획 세트의 판매를 종료했다. 시드물은 “저희가 가장 소중히 지켜야 할 것은 고객님들이기 때문에, 고객님들의 소중한 의견을 겸허히 수용해 의견 확인 후 즉시 세트 구성을 판매 종료 조치했다”고 전했다.시드물은 과즙세연과 협업하게 된 과정에 대해 “과즙세연이 평소 시드물 제품을 잘 사용하고 있다는 후기를 남겨주고 직접 연락을 주시면서 이번 일이 시작됐다”며 “직접 써본 후기 내용을 기반으로 ‘시드물의 제품들을 다른 분에게도 경험하게 해드리면 좋지 않을까’라는 생각으로 일회성으로 세트 구성을 진행하게 됐다”고 설명했다.그러면서 “기획 단계에서 저희가 지향하는 브랜드 가치와 맞지 않게 행동하고, 검색하고 확인하지 못한 점 다시 한번 사과의 말씀 드린다”며 “앞으로 이와 같은 일이 재발하지 않도록 광고 협업 같은 마케팅 업무 전반에 대한 세심한 점검 및 개선을 진행하겠다”고 덧붙였다.윤예림 기자