사회 오세훈, 로잉머신 시연 ‘2026 서울, 비만 탈출’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/20/20260420500090 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-20 12:26 입력 2026-04-20 12:26 이미지 확대 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 여의나루역 러너스테이션에서 시민 비만율 저감방안 현장발표회에서 로잉머신 시연을 하고 있다. 2026.4.20 도준석 전문기자 서울시의회, 입법·법률고문 7명 위촉… “건설·금융·디지털까지 입법 대응력 강화” 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 여의나루역 러너스테이션에서 시민 비만율 저감방안 현장발표회에서 로잉머신 시연을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 시장이 발표한 방안의 목표는? 비만율 저감 체력 증진