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오세훈, 로잉머신 시연 ‘2026 서울, 비만 탈출’

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-04-20 12:26
입력 2026-04-20 12:26
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오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 여의나루역 러너스테이션에서 시민 비만율 저감방안 현장발표회에서 로잉머신 시연을 하고 있다. 2026.4.20 도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 여의나루역 러너스테이션에서 시민 비만율 저감방안 현장발표회에서 로잉머신 시연을 하고 있다. 2026.4.20 도준석 전문기자

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오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 여의나루역 러너스테이션에서 시민 비만율 저감방안 현장발표회에서 로잉머신 시연을 하고 있다.

도준석 전문기자
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