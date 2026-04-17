주말엔 비 그치고 초여름 더위…“큰 일교차 주의하세요”

이미지 확대 초여름 날씨를 보인 16일 부산 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 외국인 관광객들이 휴대전화로 사진과 동영상을 찍고 있다. 부산 연합뉴스

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토요일인 18일은 전날 내린 비가 오전에 대부분 그치며 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 주말엔 낮과 밤의 기온차가 커 건강 관리에 유의해야 한다.중국 상해 부근에서 제주도 남쪽 해상으로 이동하는 저기압의 영향으로 18일 전북·경북권은 새벽까지, 전남·경남권은 아침까지, 제주도는 오후까지 전날부터 내리던 비가 이어지겠다.이틀간 예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30∼80㎜(많은 곳 산지 100㎜ 이상), 광주·전남·경남 서부 20∼60㎜, 제주도 북부 20∼40㎜, 부산·울산·경남 중·동부 10∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 대구·경북 남부 5∼20㎜다.18일 아침 최저기온은 영상 7도~15도로 전날과 비슷하겠지만, 낮 최고기온은 영상 20도~28도로 예보돼 초여름 날씨를 보이겠다. 낮 기온은 중부지방을 중심으로 전날보다 최대 7도까지 더 오르며 큰 일교차를 보이겠다.일요일인 19일도 전국이 대체로 맑은 가운데 제주도 일부 지역은 흐리다가 밤부터 맑아지겠다. 19일 아침 최저기온은 영상 9도~14도, 낮 최고기온은 영상 19도~29도로 예보됐다. 기상청 관계자는 “주말 일교차가 커 건강 관리에 유의해야 한다”고 했다.미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준이겠다. 중부지방은 오전과 밤에 대기가 정체해 미세먼지 농도가 상승하지만, 오후엔 일평균 농도가 ‘보통’으로 예상된다. 그 밖의 지역은 원활한 대기 확산으로 일평균 농도가 ‘좋음’으로 예보됐다.반영윤 기자