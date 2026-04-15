메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

천고법치문화재단 신임 이사장에 박한철 전 헌법재판소장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이민영 기자
이민영 기자
수정 2026-04-15 15:55
입력 2026-04-15 15:55
이미지 확대
박한철 전 헌법재판소장
박한철 전 헌법재판소장


안철상 전 대법관·문무일 전 검찰총장 등 이사 선임천고법치문화재단이 박한철(73·사법연수원 13기) 전 헌법재판소장을 신임 이사장으로 선임했다고 15일 밝혔다.

재단은 박 이사장을 포함해 7명의 신임 임원을 선임했다. 안철상 전 대법관, 문무일 전 검찰총장, 이종엽 전 대한변호사협회 회장, 이수형 법률신문 사장이 이사로 참여한다. 감사는 제정부 전 법제처장, 강민구 전 부산지법원장이 맡는다. 신임 이사진은 5월 30일부터 공식 활동에 들어간다.

박 이사장은 “법치주의는 권력 위에 군림하는 기준이자 국민의 자유를 지키는 ‘살아있는 원칙’이 되어야 한다”고 밝혔다.

천고법치문화재단은 송종의 전 법제처장이 사재를 출연해 2014년 설립한 공익법인이다. 송 초대 이사장은 이번 개편으로 물러난다.

이민영 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
천고법치문화재단의 신임 이사장으로 선임된 인물은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기