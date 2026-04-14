충북 괴산에 기업비즈니스 센터 개관…제천에 이어 두번째

이미지 확대 14일 열린 충북 괴산 기업비즈니스센터 개관식. 충북도 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북도는 기업하기 좋은 도시를 만들기 위해 괴산군 괴산읍 제월리 대제산업단지에 괴산 기업비즈니스센터를 개관했다고 14일 밝혔다.이날 문을 연 괴산 비즈니스센터는 지상 2층에 전체면적 872㎡ 규모다. 공유오피스, 회의실, 도서관, 헬스장, 편의점, 세탁소 등 입주기업과 근로자를 위한 다양한 지원 편의시설을 갖췄다.총사업비 40억원은 충북도와 괴산군이 절반씩 부담했다.센터는 관내 중소기업 애로사항을 접수하는 통합 창구 역할도 수행한다. 경영 컨설팅, 마케팅 지원, 기업 간 네트워크 구축 등 창업부터 성장까지 전 과정을 돕는 ‘원스톱 서비스’도 제공할 예정이다.송인헌 괴산군수는 “센터가 관내 기업들이 한자리에 모여 소통하고 성장할 수 있는 든든한 보금자리가 될 것”이라고 밝혔다.충북도가 시군과 손을 잡고 기업 비즈니스센터를 건립한 것은 이번이 두 번째다. 지난 3월에는 제천시와 함께 제천 바이오밸리에 비즈니스센터를 개소했다.충북도는 기업 기숙사 건립, 근무환경 개선 지원 등 기업 정주 여건 개선 사업을 지속적으로 추진할 방침이다.청주 남인우 기자