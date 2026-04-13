‘울산페이’ 이달까지 최대 18% 적립… 새단장 1주년 기념 할인

이미지 확대 울산페이.

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울산페이가 이달 말까지 최대 18% 적립 혜택을 제공한다.울산시는 울산페이·울산몰 새 단장 1주년 기념 할인 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.시는 이달 말까지 울산페이 마케팅 수신에 동의한 회원을 대상으로 선착순 할인쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 앱 내에서 직접 내려받을 수 있고, 1인 1장 한정으로 예산 소진 시 종료된다.울산페달에서는 1만 8000원 이상 결제, 울산몰에선 1만 5000원 이상 결제 시 5000원 할인쿠폰을 제공한다.울산페이는 월 50만원 결제분까지 13% 적립(캐시백)을 제공한다. 여기에 울산페달·울산몰 이용 시 연중 5% 추가 적립이 더해져 최대 18%의 적립 혜택을 누릴 수 있다.울산몰에서 1만 5000원 상당 상품을 울산페이로 구매하면 기본 적립(13%) 1950원과 추가 적립금(5%) 750원, 할인쿠폰(5000원)이 함께 적용돼 실제 지출액은 7300원이 되는 셈이다.이와 별도로 시는 행사 기간 중 울산페달과 울산몰 주문 횟수가 많은 이용자 각 10명에게 추가 할인쿠폰도 제공한다. 시 관계자는 “시민에겐 실질적인 할인 혜택을, 소상공인들에게는 매출 증대 기회를 제공하는 상생형 행사”라며 “소비 촉진 행사를 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자