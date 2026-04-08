[속보]‘대구 캐리어 시신’ 장모 살해한 사위 신상공개…26세 조재복

이미지 확대 대구 ‘캐리어 사건’ 피의자 조재복의 신상이 공개됐다. 대구경찰청 제공

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장모를 무차별 폭행해 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 대구 신천에 유기한 사위 조재복(26)의 신상이 공개됐다.대구경찰청은 8일 신상정보공개심의위원회를 열고 홈페이지에 30일간 조재복의 얼굴과 이름, 나이 등을 공개하기로 결정했다.신상 공개는 범행의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되고 증거가 충분하며, 범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다는 판단에 따라 결정됐다. 조재복도 신상 공개 결정에 이의를 제기하지 않았으며 유족 또한 동의했다.경찰에 따르면 조재복은 지난달 18일 새벽부터 대구 중구에 있는 오피스텔에서 함께 살던 장모 A씨를 손과 발로 폭행해 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 범행 직후 장모의 시신을 세로 50여㎝·가로 40여㎝·두께 30㎝ 크기의 여행용 가방에 억지로 넣은 뒤 도보로 20분가량 떨어진 북구 칠성시장 인근 신천변에 유기했다.경찰은 같은달 31일 시신 발견 직후 지문과 DNA 등을 채취해 신원을 확인했다. 행적 조사와 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 조재복과 아내 최모(26)씨가 시신을 유기한 사실을 확인하고 수사 착수 10시간 30분 만에 이들을 긴급체포했다.경찰은 9일 오전 조재복을 존속살해·시체유기·상해 등의 혐의로, 최씨를 시체 유기 혐의로 각각 검찰에 구속 송치할 예정이다.대구 민경석 기자