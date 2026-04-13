[천태만컷] 돌담에 핀 초록빛 숨결

이미지 확대 돌담에 핀 초록빛 숨결 차가운 돌담 위로 가느다란 줄기를 뻗으며 한 뼘씩 영토를 넓혀 가는 초록의 생명력에서 끈기 있는 의지가 느껴집니다.

안주영 전문기자

2026-04-14 25면

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차가운 돌담 위로 가느다란 줄기를 뻗으며 한 뼘씩 영토를 넓혀 가는 초록의 생명력에서 끈기 있는 의지가 느껴집니다.안주영 전문기자