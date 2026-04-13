사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 돌담에 핀 초록빛 숨결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/04/14/20260414025004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-14 00:05 입력 2026-04-13 23:30 이미지 확대 돌담에 핀 초록빛 숨결 차가운 돌담 위로 가느다란 줄기를 뻗으며 한 뼘씩 영토를 넓혀 가는 초록의 생명력에서 끈기 있는 의지가 느껴집니다.안주영 전문기자 차가운 돌담 위로 가느다란 줄기를 뻗으며 한 뼘씩 영토를 넓혀 가는 초록의 생명력에서 끈기 있는 의지가 느껴집니다. 안주영 전문기자 2026-04-14 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지