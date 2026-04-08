경북 포항시, 중동 사태 장기화에 지역 산업·어업 등 지원책 마련

이미지 확대 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포수협에서 8일 급유 중인 어선. 포항시 제공

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경북 포항시가 중동 사태 장기화에 따른 에너지 위기 속 큰 영향을 받는 지역 산업 및 어업 피해 최소화에 나섰다.시는 8일 ‘중동 사태 장기화에 따른 에너지 위기 대응 기업 간담회’를 개최하고, 철강·이차전지 등 지역 핵심 산업 관련 기업들의 현장 의견을 수렴했다고 밝혔다.이번 간담회는 지난달 개최한 ‘중동사태 관련 포항시 긴급 경제 상황 점검회의’에 이은 후속 조치로, 산업 피해 최소화와 실효성 있는 대응 방안 마련을 위해 추진됐다. 피해 최소화와 실표성 있는 대응 방안 마련을 위해 철강 및 이차전지 기업과 유관기관 관계자가 참석했다.참석 기업들은 국제 에너지 시장 불안이 지속될 경우 제조원가 상승과 물류비 부담 확대, 수출입 차질로 이어질 수 있다며 정부와 지자체의 신속하고 실효성 있는 지원 필요성을 제기했다. 특히 주력 산업인 철강의 경우 제조 공정상 막대한 에너지 소비와 함께 수출입 의존도가 높아 국제유가와 물류 운송비에 매우 민감하다.시는 물류 마비에 대비해 원자재 수급 상황을 상시 모니터링하고, 수출기업 해외 물류비 지원, 산업위기 대응 맞춤형 지원, 수출지원 활성화 사업, 중동 사태 피해기업 지방세 지원 등에 행정력을 집중할 방침이다.또한 국제 유가 급등으로 경영 부담이 커진 지역 어업인들을 위해 어업용 유류비를 긴급 지원한다. 지역 등록 어선 1151척을 대상으로 총 10억 5945만원을 투입해 ℓ당 99원을 긴급 지원한다. 어업용 면세유는 4월 기준 드럼(200ℓ)당 27만 6000원으로 3월(17만 7000원)보다 9만 9000원 올랐다.지원은 실제 조업에 사용된 어업용 유류를 대상으로 일정 기준에 따라 지원할 계획이다. 특히 소규모 연안어업과 영세 어업인을 우선 고려해 지원 실효성을 높이고, 신속한 지원을 위해 절차를 간소화한다.장상길 포항시장 권한대행은 “중동 사태 장기화는 지역 산업 전반에 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안인 만큼 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 하겠다”며 “물가와 에너지 비용 상승으로 인한 시민 부담을 최소화하고 지역 산업과 민생경제가 흔들리지 않도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자