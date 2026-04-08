한양사이버대-육군부사관학교, 군 정예 인력 양성 ‘맞손’

이미지 확대 한양사이버대학교와 부사관학교는 지난달 31일 군 전문교육 및 상호협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에서 정현철 한양사이버대 부총장(왼쪽 다섯 번째)과 학교 관계자, 김경중 육군부사관학교장(오른쪽 네 번째)과 관계자가 협약서에 서명 후 기념 촬영을 하고 있다. 한양사이버대학교 제공

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한양사이버대학교가 육군부사관학교와 손잡고 군 전문 인력 양성을 위한 교육 협력 체계를 구축했다고 8일 밝혔다.양 기관은 지난달 31일 전북 익산 육군부사관학교에서 ‘군 전문교육 및 상호협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이번 협약은 급변하는 안보 환경에 대응해 군 전투력의 중추인 부사관의 전문성을 높이고, 실무와 이론을 겸비한 정예 간부를 육성하고자 마련됐다.협약에 따라 양 기관은 학·석·박사 학위 과정 연계, 군 위탁교육 홍보 및 설명회 개최, 맞춤형 교육생 상담 등 다각적인 협력 프로그램을 추진한다.특히 한양사이버대는 군 간부들의 학업을 지원하기 위해 파격적인 장학 혜택을 제공한다. 위탁전형으로 입학하는 군 간부와 군무원에게는 입학금을 면제하고 매 학기 수업료 50%를 감면한다. 협약기관 소속 근로자에게도 동일한 혜택을 적용해 일과 학습의 병행을 돕는다.정현철 한양사이버대 부총장은 “대한민국 안보의 핵심인 육군부사관학교와 협력하게 되어 뜻깊다”며 “군 간부들이 시공간 제약 없이 고등교육을 누려 군 전력 강화에 이바지하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 한양사이버대는 현재 600여 개 산업체 및 공공기관, 군과 교육 협약을 맺고 국내 최대 규모의 위탁교육 프로그램을 운영 중이다. 입학 관련 상세 내용은 입학지원센터 홈페이지와 카카오톡 채널에서 확인할 수 있다.유승혁 기자