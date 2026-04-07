“쌍둥이 1명 숨지고 1명 뇌손상 중태”… 병원 7곳서 거절당한 임신부 4시간 헤매다가

이미지 확대 임신부 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 픽사베이

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조산 징후를 보인 쌍둥이 임신부가 119에 도움을 요청했지만 이송 병원을 찾지 못해 4시간가량 헤매다 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 심각한 뇌 손상을 입은 사실이 뒤늦게 알려졌다.7일 대구시와 소방당국 등에 따르면 지난 2월 28일 대구 한 호텔에 머물던 임신 28주차 미국 국적 산모 A씨가 복통과 함께 조산 징후를 보였다.A씨의 남편은 인근 산부인과에 연락했지만, 진료 이력이 없다는 이유 등으로 대학병원 방문을 권유받았다. 이후 증상이 악화하자 다음날 새벽 119에 신고했다.신고를 받은 구급대가 현장에 도착해 산모를 구급차에 태웠지만, 대구 지역 대형병원 7곳에선 산부인과 전문의 부재나 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용이 어렵다고 밝힌 것으로 알려졌다.가족들은 A씨가 기존에 치료받아온 수도권 병원으로의 이송을 호소했으나 대구소방은 헬기 이송은 야간이라, 수도권 병원 이송은 관내가 아니라서 불가능하다고 답한 것으로 전해졌다.결국 남편이 직접 차를 몰고 대구에서 수도권 병원으로 출발했지만 분만이 시작됐고, 충북 음성에서 구급차를 갈아탄 끝에 4시간 만에야 분당서울대병원에 도착했다.도착 당시 이미 양수가 터지고 혈압 저하가 나타난 상태였던 A씨는 응급 제왕절개 수술을 받았다.그러나 쌍둥이 중 한 명은 저산소증으로 출생 직후 숨졌고, 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 치료를 받는 것으로 알려졌다. A씨는 생명에 지장이 없는 상태다.유족 측은 국가 등을 상대로 법적 대응을 검토 중인 것으로 전해졌다.이정수 기자