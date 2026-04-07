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꿈을 향한 ‘반짝임’

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-04-07 00:55
입력 2026-04-07 00:55
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꿈을 향한 ‘반짝임’
꿈을 향한 ‘반짝임’ 2026년도 서울시 지방기능경기대회 참가자들이 6일 동작구 서울공고에서 용접 과제를 수행하고 있다.
도준석 전문기자

황철규 서울시의원, 응봉금호현대 재건축 추진 간담회 개최
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thumbnail - 황철규 서울시의원, 응봉금호현대 재건축 추진 간담회 개최

2026년도 서울시 지방기능경기대회 참가자들이 6일 동작구 서울공고에서 용접 과제를 수행하고 있다.

도준석 전문기자
2026-04-07 12면
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