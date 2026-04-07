사회 꿈을 향한 ‘반짝임’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/07/20260407012004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-07 00:55 입력 2026-04-07 00:55 이미지 확대 꿈을 향한 ‘반짝임’ 2026년도 서울시 지방기능경기대회 참가자들이 6일 동작구 서울공고에서 용접 과제를 수행하고 있다.도준석 전문기자 황철규 서울시의원, 응봉금호현대 재건축 추진 간담회 개최 서울시의회 바로가기 2026년도 서울시 지방기능경기대회 참가자들이 6일 동작구 서울공고에서 용접 과제를 수행하고 있다. 도준석 전문기자 2026-04-07 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026년도 서울시 지방기능경기대회는 어디에서 개최되었나요? 동작구 서울공고 용산구 서울공고