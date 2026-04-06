사회 미래를 향한 열정 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/06/20260406500148 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-06 15:15 입력 2026-04-06 15:15 이미지 확대 지방기능경기대회 용접 직종 참가자가 6일 오후 서울 동작구 서울공고에서 열린 대회에서 경기를 치르고 있다. 2026.4.6 도준석 전문기자 지방기능경기대회 용접 직종 참가자가 6일 오후 서울 동작구 서울공고에서 열린 대회에서 경기를 치르고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사에서 보도하는 주된 사건은 무엇인가? 지방기능경기대회 전국기능경기대회