‘人·天·夫’…한자를 압축했더니 최첨단 소재가 됐네 [사이언스 브런치]

이미지 확대 맨 위는 연구팀이 메타물질을 제작하는 데 사용한 한자, 가운데는 각 한자에 대한 단위 셀 설계도, 아래쪽은 각 한자를 응용해 만든 메타물질.



영국 에든버러대 제공

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중세 이슬람 건축에서 볼 수 있는 타일의 기하학적 대칭이나 종이접기의 기계적 다채로움까지 문화적 패턴은 실제 건축이나 기계공학적으로 유용한 구조를 제시한다.영국 에든버러대 기계공학과 연구팀은 이런 문화적 기하학 구조에서 영감을 받아 한자로 구성된 메타물질을 제작하고 기계적 물성을 확인하는 데 성공했다고 23일 밝혔다. 이 연구 결과는 물리학 분야 국제 학술지 ‘응용 물리학 저널’ 4월 21일 자에 실렸다.메타물질은 자연에서는 찾아볼 수 없는 특성을 구현하기 위해 인공적으로 설계된 구조물로 물질의 성질이 구성 성분보다는 내부의 기하학적 패턴에 의해 결정된다. 이에 따라 메타물질은 독특한 역학적, 광학적 특성을 보여 방음재, 충격 흡수재, 의료 임플란트 재료 등 다양한 분야에 응용할 수 있다.한자는 독특한 기하학적 형태를 갖고 있어 이런 형태들이 고유한 기계적 특성과 거동을 보여줄 수 있을 것으로 연구팀은 기대했다. 한자의 곡선이나 가로획, 획의 굵기 변화, 정사각형 셀 안에 딱 맞게 들어맞는 형태 등이 기능적, 구조적 단위 셀 제작에 적합할 것이라고 판단한 것이다.연구팀은 서로 유사한 구조를 갖지만 순차적으로 획이 더해지는 네 개의 간단한 한자로 만든 소재를 시험했다. 끝이 가늘어지는 뒤집힌 V자 형태인 ‘사람 인’(人), 人에 가로획 하나를 더한 ‘큰 대’(大), 大 위에 가로획 하나를 추가한 ‘하늘 천’(天), 天과 유사하지만 위쪽 가로획이 더 짧고 글자 꼭대기가 튀어나온 ‘사내 부’(夫)가 그것이다.연구팀은 이들 한자와 유사한 형태로 만든 소재에 하중을 가해 압축한 결과 메타물질 설계 전반에 적용할 수 있는 일반적 결론을 도출했다. 人처럼 얇게 바깥으로 벌어지는 요소들이 가장 먼저 변형돼 곡률이 소재의 강성과 유연성에 영향을 미치는 것을 확인했고, 가로획이 있는 한자들은 하중을 인접 구조물에 분산해 가로보가 소재를 안정화하고 파괴를 지연시키는 데 효과적이라고 밝혔다.연구를 이끈 파르베즈 알람 박사는 “한자의 획에서 볼 수 있는 특징들은 메타물질 전반에 적용되는 건축학적 특성들”이라며 “이 오래된 문자들이 특수한 특성과 거동을 지닌 비관습적 메타물질 구조로도 기능할 수 있을 것으로 기대했고, 실제로 그렇게 됐다”고 설명했다. 그는 “기호의 활용은 공학적 설계에서 새로운 가치를 부여하고 아이디어를 제공한다”며 “벵골 문자, 아랍어 필기체, 서예 예술 등에서도 메타물질의 영감을 얻을 수 있을 것”이라고 덧붙였다.유용하 과학전문기자