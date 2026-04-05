‘비보호 좌회전’ 승용차, SUV 승합차와 충돌…2명 사망·3명 부상

영암서 비보호 좌회전 승용차·SUV와 충돌…5명 사상

이미지 확대 5일 오전 10시 35분쯤 전남 영암군 삼호읍 한 교차로에서 비보호 좌회전을 하던 승용차가 SUV 승합차와 충돌했다. 이 사고로 승용차 동승자 2명이 숨지고 승용차 운전자와 SUV 승합차 운전자·동승자 등 3명이 부상을 입었다. (영암경찰서 제공)

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전남 영암에서 승용차와 SUV 승합차가 충돌해 2명이 숨지고 3명이 다쳤다.5일 오전 10시 35분쯤 영암군 삼호읍 한 교차로에서 비보호 좌회전을 하던 A(70대)씨의 그랜저와 직진 주행 중이던 SUV 카니발이 충돌했다.이 사고로 그랜저에 타고 있던 A씨의 배우자와 지인 등 2명이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.의식을 잃은 A씨와 카니발에 타고 있던 40대 부부도 다쳐 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.사고 충격으로 튕겨 나간 그랜저는 도로 넘어 경계석에 부딪힌 뒤 멈춰 섰다.타 지역에 주소지를 둔 운전자들 모두 음주 상태이거나 무면허 운전은 아닌 것으로 조사됐다.경찰은 직진 녹색 신호에서 A씨가 비보호 좌회전을 하다가 맞은편에서 직진하던 카니발과 부딪힌 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.임형주 기자