SK에어코어, 울산에 산업용 가스 생산공장 신축

울산석유화학단지에 1200억원 들여 오는 8월 착공·내년 10월 준공

이미지 확대 울산석유화학단지. 서울신문DB

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산업용 가스 생산공장이 내년 10월 울산에 들어선다.울산시와 SK에어코어는 1일 오후 울산시청에서 ‘산업용 가스 생산공장 신설 투자 양해각서’를 체결한다. SK에어코어는 SK그룹의 산업용 가스 부문 계열사다.이 협약에 따라 SK에어코어는 사업비 1200억원을 들여 울산미포국가산업단지 내 부곡용연지구 1만㎡ 부지에 오는 8월 산업용 가스 생산공장을 착공해 내년 10월 완공할 계획이다. 또 공장이 가동되면 울산시민 우선 고용과 공사·물품 구매 때 지역업체를 이용하는 등 지역경제 활성화에 노력하기로 했다.시는 SK에어코어의 투자사업이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 인허가 등 행정 지원에 적극적으로 나선다.오종진 SK에어코어 대표이사는 “울산의 우수한 산업 기반을 활용해 국가기간산업 및 첨단산업에 필수적인 산업용 가스를 안정적으로 생산하겠다”며 “지역사회와의 상생을 통해 울산 경제 발전에 이바지하겠다”고 밝혔다.김두겸 시장은 “SK에어코어의 대규모 투자가 울산의 주력산업인 에너지·화학 분야와 첨단산업을 잇는 중요한 가교 역할을 할 것으로 기대한다”며 “기업 하기 좋은 도시 울산을 만들기 위해 전폭적으로 지원하겠다”고 강조했다.울산 박정훈 기자