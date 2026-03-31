사회 [포토] ‘분홍 물결’ 진달래꽃 만개 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/31/20260331800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-31 15:46 입력 2026-03-31 15:46 1/ 6 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 시민들이 찾은 장소는 어디인가? 원미산 남산