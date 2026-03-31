[포토] ‘분홍 물결’ 진달래꽃 만개

1 / 6 이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31

연합뉴스

이미지 확대 화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.3.31

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화창한 봄 날씨를 보인 31일 경기도 부천시 원미산 진달래동산을 찾은 시민들이 활짝 핀 진달래꽃을 감상하며 봄 정취를 만끽하고 있다.온라인뉴스부