무면허 유학생, 도난 번호판 단 ‘대포차’ 몰다 사고…경찰 검거

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

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폐차장에서 도난당한 번호판을 부착한 대포차를 무면허로 몰다가 사고를 낸 외국인 유학생이 검거됐다.광주 북부경찰서는 절도·공기호부정사용, 도로교통법·자동차 손해배상법 위반 등 혐의로 우즈베키스탄 국적 20대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 31일 밝혔다.경찰에 따르면 광주 지역 한 대학교 유학생인 A씨는 지난 6일 오전 1시쯤 광주 북구 동운고가에서 차적 말소 차량을 운전하다 접촉 사고를 낸 혐의를 받고 있다. 무면허에다 자동차보험에도 가입하지 않은 그는 사고 처리를 하지 않고 잠적했던 것으로 알려졌다.피해 차량 운전자의 신고를 받은 경찰은 A씨가 운전하던 차량 번호판이 지난 2월 충북 음성에 있는 폐차장에서 도난당했다는 점을 파악하고 추적을 벌였다. 그는 결국 지난 30일 광주 북구 신안동 한 도로에서 붙잡혔다.경찰은 지난해 7월 입국한 A씨가 타인으로부터 대포차를 입수한 정황을 파악했으며, 사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청할 예정이다. 그는 조사에서 “대포차인 건 알았지만 번호판을 훔친 건 아니다”라고 진술했다.광주 민경석 기자