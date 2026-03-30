청주무형유산전수교육관 개장…청주농악 등 전수프로그램 운영

이미지 확대 30일 문을 연 청주무형유산전수교육관. 청주시 제공.

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청주무형유산전수교육관이 30일 문을 열었다.청원구 내덕동에 위치한 교육관은 연면적 2545㎡ 규모에 교육동과 전시동 등 2개 동으로 구성됐다. 전수교육실과 대·소 연습실, 전시실, 세미나실 등을 갖췄다.이곳에선 국가 무형유산 태평무(보유자 박재희)를 비롯해 충북 무형유산인 청주농악(보유단체 청주농악보존회), 석암제 시조창(보유자 이상래), 충청도 앉은굿(보유자 신명호), 궁시장(보유자 양태현), 소목장(보유자 김광환), 칠장(보유자 김성호) 등 7개 종목의 전수·전승 프로그램이 운영된다.교육관 운영은 청주시문화산업진흥재단이 맡는다. 프로그램은 올 하반기부터 진행될 예정이다. 교육비는 미정이다.이범석 청주시장은 “청주무형유산전수교육관은 선조들의 지혜가 담긴 무형유산을 보존하는 요람이자, 시민들이 일상 속에서 전통의 멋을 즐기는 문화 쉼터가 될 것”이라며 “지역 문화 정체성을 강화하는 핵심 거점으로 운영하겠다”고 밝혔다.청주 남인우 기자