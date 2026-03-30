불법체류·무면허 외국인, 교통사고 내고 도주…1명 중상·4명 경상

경찰, 구속 상태로 검찰 송치 예정

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

불법 체류자인 외국인 남성이 무면허 상태에서 운전을 하다가 교통사고를 내 5명을 다치게 하고 도주했으나 경찰에 붙잡혔다.30일 법조계에 따르면 인천 서부경찰서는 최근 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 무면허운전 혐의로 베트남 국적 20대 남성 A씨를 구속했다.A씨는 지난달 28일 오후 11시 25분쯤 인천 서구 한 교차로에서 지인의 승용차를 몰다가 다른 차량 2대를 들이받아 5명을 다치게 한 뒤 달아난 혐의다.그는 당시 신호를 위반해 직진하던 중 맞은편에서 좌회전하던 차량을 잇따라 들이받은 것으로 조사됐다. 이 사고로 피해 차량에 타고 있던 50대 남성 1명은 중상을, 4명은 경상을 입었다.경찰은 폐쇠회로(CC)TV 영상 분석과 차적 조회 등을 토대로 A씨 신원을 특정하고 지난 9일 서구의 한 건설 현장에서 A씨를 검거했다.조사 결과 A씨는 무면허에다 불법 체류 상태였던 것으로 확인됐다. A씨는 “이번 사고로 강제 송환되는 것이 두려워 도주했다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 구속 상태로 검찰에 송치할 예정이다.강남주 기자