검찰, ‘티메프 사태’ 추가기소…8억대 사기 혐의

이미지 확대 13일 서울 강남구 티몬 사옥 앞에서 티메프·큐텐 사태 피해 판매자 및 피해자 연합 회원들이 구영배 큐텐 대표 구속과 판매대금 환불을 촉구하고 있다.

2024.8.13 오장환 기자

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검찰이 ‘티몬·위메프 대규모 미정산 사태’와 관련해 큐텐 구영배 대표 등 전현직 경영진 8명을 8억원대 사기 혐의로 추가 기소했다.서울중앙지검 반부패수사1부(부장 국원)는 29일 구 대표, 류광진 전 티몬 대표, 류화현 전 위메프 대표 등 임직원 8명을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.검찰은 2024년 12월 티몬과 위메프의 대규모 미정산 사태와 관련해 구 대표와 류광진·류화현 전 대표 등 10명을 1조 8500억원대 사기 혐의로 불구속 기소해 재판 중이다. 검찰은 이후 피해자들이 접수한 고소 사건을 수사한 결과, 이번에는 8억 4000만원의 미정산 피해금액을 포착해 추가 기소했다.구 대표 등은 티몬·위메프가 판매자들에게 우선 지급해야 할 정산대금을 일시 보관하는 점을 악용해 정산용 보유 자금을 개인금고처럼 큐텐 등으로 유출함으로써 정산대금을 가로챈 혐의를 받아왔다.다만 검찰은 고소·고발이 접수된 내부 임직원 및 외부업체 관계자 등 13명은 소속과 지위, 역할 등을 고려할 때 혐의를 인정할 증거가 충분하지 않다고 보고 혐의없음 불기소 처분했다.이민영 기자