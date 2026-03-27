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■인사혁신처 ◇서기관(4급) 승진△차장실 김서전△인사조직과 이희경△인재채용국 인재정책과 김영준△인재채용국 인재정책과 이은주△인사혁신국 인사혁신기획과 이효민△인사혁신국 개방교류과 김은진△인사관리국 급여정책과 박희준△인사관리국 성과평가과 강명원△윤리복무국 복무과 최원경△윤리복무국 윤리정책과 최정운