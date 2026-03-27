사회 [인사]인사혁신처 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/27/20260327500261 URL 복사 댓글 0 이현정 기자 수정 2026-03-27 17:08 입력 2026-03-27 17:08 ■인사혁신처 ◇서기관(4급) 승진△차장실 김서전△인사조직과 이희경△인재채용국 인재정책과 김영준△인재채용국 인재정책과 이은주△인사혁신국 인사혁신기획과 이효민△인사혁신국 개방교류과 김은진△인사관리국 급여정책과 박희준△인사관리국 성과평가과 강명원△윤리복무국 복무과 최원경△윤리복무국 윤리정책과 최정운 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 인사명령에서 승진한 공무원들의 직급은? 서기관(4급) 사무관(5급)