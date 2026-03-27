이미지 확대 개나리꽃 노란빛으로 물든 응봉산 서울 낮 기온이 20도를 웃돌며 완연한 봄 날씨를 보인 26일 성동구 응봉산 일대에 개나리꽃이 노랗게 만개해 있다.

이지훈 기자

2026-03-27 10면

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서울 낮 기온이 20도를 웃돌며 완연한 봄 날씨를 보인 26일 성동구 응봉산 일대에 개나리꽃이 노랗게 만개해 있다.이지훈 기자