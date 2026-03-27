사회 개나리꽃 노란빛으로 물든 응봉산 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/27/20260327010010 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-03-27 00:06 입력 2026-03-27 00:06 이미지 확대 개나리꽃 노란빛으로 물든 응봉산 서울 낮 기온이 20도를 웃돌며 완연한 봄 날씨를 보인 26일 성동구 응봉산 일대에 개나리꽃이 노랗게 만개해 있다.이지훈 기자 서울 낮 기온이 20도를 웃돌며 완연한 봄 날씨를 보인 26일 성동구 응봉산 일대에 개나리꽃이 노랗게 만개해 있다. 이지훈 기자 2026-03-27 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 26일 서울의 낮 기온은 몇 도를 넘었는가? 20도 15도